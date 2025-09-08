الأخبار
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في المنطقة الصناعية في ديمونا في صحراء النقب
آخر الأخبار
2025-09-08 | 06:28
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في المنطقة الصناعية في ديمونا في صحراء النقب
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الداخلية
الإسرائيلية:
صفارات
الإنذار
المنطقة
الصناعية
ديمونا
صحراء
النقب
القناة 12 الإسرائيلية: مسيرة معادية تتجه نحو منطقة ديمونا في صحراء النقب
وفاة الحائز على جائزة نوبل للطب ديفيد بالتيمور عن 87 عاما
آخر الأخبار
أخبار دولية
08:21
في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات
أخبار دولية
08:21
في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات
0
أخبار لبنان
08:17
كرامي أطلقت العمل ببرنامج التدخل التربوي لمعالجة الثغر في الكفايات التأسيسية للرياضيات واللغات لتعويض الفاقد التعليمي
أخبار لبنان
08:17
كرامي أطلقت العمل ببرنامج التدخل التربوي لمعالجة الثغر في الكفايات التأسيسية للرياضيات واللغات لتعويض الفاقد التعليمي
0
آخر الأخبار
07:59
وزير الطاقة الإسرائيلي: يجب أن نواجه الإرهاب بحزم ونطبق قانون طرد عائلات الإرهابيين لردع القتلة
آخر الأخبار
07:59
وزير الطاقة الإسرائيلي: يجب أن نواجه الإرهاب بحزم ونطبق قانون طرد عائلات الإرهابيين لردع القتلة
0
خبر عاجل
07:54
معلومات للـLBCI: لودريان يبدأ لقاءاته يوم الخميس ولمدة يومين ومن المفترض أن تقتصر اللقاءات على الرئاسات الثلاث كما سيلتقي قائد الجيش وعددًا من الشخصيات في قصر الصنوبر وسيجتمع بقائد القوة الفرنسية في اليونيفيل
خبر عاجل
07:54
معلومات للـLBCI: لودريان يبدأ لقاءاته يوم الخميس ولمدة يومين ومن المفترض أن تقتصر اللقاءات على الرئاسات الثلاث كما سيلتقي قائد الجيش وعددًا من الشخصيات في قصر الصنوبر وسيجتمع بقائد القوة الفرنسية في اليونيفيل
الأكثر قراءة
1
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
2
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
3
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
4
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
5
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
6
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
7
خبر عاجل
10:38
تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني
خبر عاجل
10:38
تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني
8
خبر عاجل
12:46
جعجع للشّيعة: "أوصي أبنائي أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وأن لا يميّزوا أنفسهم بأيّ تمييز خاصّ وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعًا خاصًّا يميّزهم عن غيرهم" هذا الكلام ليس لي ولا لأيّ أحد آخر منّا بل لسماحة الإمام محمّد مهدي شمس الدّين
خبر عاجل
12:46
جعجع للشّيعة: "أوصي أبنائي أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وأن لا يميّزوا أنفسهم بأيّ تمييز خاصّ وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعًا خاصًّا يميّزهم عن غيرهم" هذا الكلام ليس لي ولا لأيّ أحد آخر منّا بل لسماحة الإمام محمّد مهدي شمس الدّين
