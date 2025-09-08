الجزيرة نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: شخص حاول خطف سلاح مجندة في بئر السبع والمجندة تمكنت من السيطرة على الشخص حيث تم اعتقاله واقتياده الى التحقيق

