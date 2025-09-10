نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: مشكلة التعليم الرسميّ لا تُحل بالتعليم المختصر و في شأن المدارس الخاصة مهلة دفع المتوجّب للأساتذة هي حتى 30 أيلول فإمّا الإضراب وإما براءة الذمّة بعدها

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: كل مدرسة لم تسدد مستحقاتها لصندوق التعويضات لن تُعطى براءة الذمة لمعاملاتها في الوزارة

رئيس رابطة التعليم الأساسيّ الرسميّ حسين جواد للـLBCI: على الحكومة تصحيح الرواتب فهناك نسبة معينة يحتاج إليها المعلمون ومن غير المقبول أن تبقى الرواتب على ما هي عليه