نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: كل مدرسة لم تسدد مستحقاتها لصندوق التعويضات لن تُعطى براءة الذمة لمعاملاتها في الوزارة

2025-09-10 | 04:00
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: كل مدرسة لم تسدد مستحقاتها لصندوق التعويضات لن تُعطى براءة الذمة لمعاملاتها في الوزارة
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: كل مدرسة لم تسدد مستحقاتها لصندوق التعويضات لن تُعطى براءة الذمة لمعاملاتها في الوزارة

 
 
محفوض: على الأساتذة التوقيع على رواتبهم المدرجة في البيان الماليّ
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: مشكلة التعليم الرسميّ لا تُحل بالتعليم المختصر و في شأن المدارس الخاصة مهلة دفع المتوجّب للأساتذة هي حتى 30 أيلول فإمّا الإضراب وإما براءة الذمّة بعدها
