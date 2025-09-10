الأخبار
محفوض: على الأساتذة التوقيع على رواتبهم المدرجة في البيان الماليّ
أخبار لبنان
2025-09-10 | 04:26
محفوض: على الأساتذة التوقيع على رواتبهم المدرجة في البيان الماليّ
طالب نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الأساتذة بأن يوقّعوا على رواتبهم المدرجة في البيان الماليّ، لافتًا إلى حقهم في الإضراب إذا ما شعروا أنّ القسط المدرسيّ ارتفع من دون أن ترتفع الأجور.
وقال للـLBCI: "كل ما يُقام في القطاعين "ترقيع" فعلى الدولة اللبنانية أن تقوم بما يتوجب عليها القيام به تجاه قطاع التعليم".
وأكّد أنّ كل مدرسة لم تسدد مستحقاتها لصندوق التعويضات لن تُعطى براءة الذمة لمعاملاتها في الوزارة.
وشدد على انّ مشكلة التعليم الرسميّ لا تُحل بالتعليم المختصر و في شأن المدارس الخاصة مهلة دفع المتوجّب للأساتذة هي حتى 30 أيلول فإمّا الإضراب وإما براءة الذمّة بعدها.
