الخارجية القطرية: اجتماع تحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية سيعقد غدا الأحد

الأمين العام لحزب الكتلة الوطنية ميشال حلو للـLBCI: قد لا تُعجبنا السياسة الأميركية أو السعودية لكن يجب أن نسأل... هل أسّسوا ميليشيات في لبنان؟ هل نفّذوا اغتيالات أو اجتاحوا بيروت؟ كلا ونحن بحاجة إلى حلفاء في الإقليم والعالم