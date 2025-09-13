الأمين العام لحزب الكتلة الوطنية ميشال حلو للـLBCI: قد لا تُعجبنا السياسة الأميركية أو السعودية لكن يجب أن نسأل... هل أسّسوا ميليشيات في لبنان؟ هل نفّذوا اغتيالات أو اجتاحوا بيروت؟ كلا ونحن بحاجة إلى حلفاء في الإقليم والعالم

