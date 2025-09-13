الإصابة تبعد روديغر عن ريال مدريد

يغيب قلب الدفاع الألماني أنتونيو روديغر عن فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم نحو شهرين بسبب إصابة في عضلة ساقه اليسرى.



وتعرّض اللاعب البالغ 32 عاما، للإصابة خلال تدريبات الجمعة الماضي، ومن المقرر خضوعه لمزيد من الفحوص الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن صحيفة "آس" اليومية المحلية أشارت إلى أن الإصابة "خطيرة".



وأعلن النادي في بيان له أن الفحوص أظهرت إصابة لاعبه "في عضلة الفخذ المستقيمة"، من دون تحديد مدة غيابه.



ولم يشارك الألماني المخضرم سوى في مباراة واحدة فقط في "لا ليغا" هذا الموسم.



المصدر: فرانس برس