المدعي العام يطلب عقوبة الإعدام للمتهم بقتل المؤثر المحافظ تشارلي كيرك

أعلن المدعي العام في ولاية يوتا جيفري غراي أن تهمة القتل وجهت إلى تايلر روبنسون في قضية اغتيال المؤثر الأميركي المحافظ تشارلي كيرك، مضيفا أنه سيطلب عقوبة الإعدام.



وقال المدعي العام خلال مؤتمر صحافي إن روبنسون يواجه سبع تهم من بينها القتل "لتسببه عمداً بقتل تشارلي كيرك في ظروف شكلت مخاطر كبيرة هددت حياة أشخاص آخرين".

