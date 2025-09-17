النائب جيمي جبور للـLBCI: نريد الإنتخابات في موعدها ونحن الفريق الوحيد الذي له مصلحة في ذلك

النائب جيمي جبور للـLBCI: سنلعب دورنا للأخير بموضوع الموازنة واعطاء الحقوق وما يقومون به هو عمل استباقي لهضم الحقوق من قبل الحكومة وهذا يؤشر الى سياسة عليا وتوجّه معيّن

النائب جيمي جبور للـLBCI: نحن كتكل إلى جانب المودعين وحقوقهم والذهاب في هذا الموضوع حتى الأخير وعلى المواطن مسؤولية محاسبة من أضاع له تعبه وجنى عمره