النائب جيمي جبور للـLBCI: سنلعب دورنا للأخير بموضوع الموازنة واعطاء الحقوق وما يقومون به هو عمل استباقي لهضم الحقوق من قبل الحكومة وهذا يؤشر الى سياسة عليا وتوجّه معيّن

النائب جيمي جبور للـLBCI: هناك مجموعة من القوى السياسية تعتبر أنها ستفوز بأصوات المغتربين بالانتخابات وتريد تطيير المقاعد الستّ لسبب ظرفيّ له علاقة بالوضع الراهن

النائب جيمي جبور للـLBCI: نريد الإنتخابات في موعدها ونحن الفريق الوحيد الذي له مصلحة في ذلك