النائب جيمي جبور للـLBCI: سنلعب دورنا للأخير بموضوع الموازنة واعطاء الحقوق وما يقومون به هو عمل استباقي لهضم الحقوق من قبل الحكومة وهذا يؤشر الى سياسة عليا وتوجّه معيّن

آخر الأخبار
2025-09-17 | 03:42
النائب جيمي جبور للـLBCI: سنلعب دورنا للأخير بموضوع الموازنة واعطاء الحقوق وما يقومون به هو عمل استباقي لهضم الحقوق من قبل الحكومة وهذا يؤشر الى سياسة عليا وتوجّه معيّن
النائب جيمي جبور للـLBCI: سنلعب دورنا للأخير بموضوع الموازنة واعطاء الحقوق وما يقومون به هو عمل استباقي لهضم الحقوق من قبل الحكومة وهذا يؤشر الى سياسة عليا وتوجّه معيّن

 
 
النائب جيمي جبور للـLBCI: هناك مجموعة من القوى السياسية تعتبر أنها ستفوز بأصوات المغتربين بالانتخابات وتريد تطيير المقاعد الستّ لسبب ظرفيّ له علاقة بالوضع الراهن
النائب جيمي جبور للـLBCI: نريد الإنتخابات في موعدها ونحن الفريق الوحيد الذي له مصلحة في ذلك
آخر الأخبار

LBCI
منوعات
05:38

بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء

LBCI
أخبار دولية
05:32

أرملة المعارض الروسي نافالني تقول إنه قُتِل مسمما

LBCI
أخبار لبنان
05:23

مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير و"ليبان بوست" بهدف تسهيل إنجاز المعاملات

LBCI
أخبار لبنان
05:11

المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس

LBCI
آخر الأخبار
03:57

النائب جيمي جبور للـLBCI: لن نكون جزءًا بتخريجة "التمديد" ويُحكى بالكواليس ان هناك قوى سياسية تفاوضت لتأجيل الانتخابات

LBCI
آخر الأخبار
03:51

قوة اسرائيلية اقدمت على نسف منزل غير مأهول في محيط منطقة الرندة عند أطراف بلدة عيتا الشعب فجرًا

LBCI
آخر الأخبار
03:47

النائب جيمي جبور للـLBCI: جميع من شاركوا في جلسة مجلس الوزراء أمس طالبوا الحكومة بتقديم مشروع قانون لإلغاء المقاعد الستة في الانتخابات النيابية المقبلة

LBCI
آخر الأخبار
03:44

النائب جيمي جبور للـLBCI: هناك مجموعة من القوى السياسية تعتبر أنها ستفوز بأصوات المغتربين بالانتخابات وتريد تطيير المقاعد الستّ لسبب ظرفيّ له علاقة بالوضع الراهن

LBCI
منوعات
2025-04-23

"تؤدي إلى الطلاق"... عالم نفس يكشف: هذه السلوكيات تدمر العلاقات العاطفية

LBCI
رياضة
2025-08-28

ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الرابطتين

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-11

توضيح من مكتب رجي: لم يغادر مجلس الوزراء بسبب عارض صحي

LBCI
أخبار دولية
2025-05-05

الاتحاد الأوروبيّ: قلق إزاء خطة إسرائيل في السيطرة على غزة

LBCI
أمن وقضاء
03:06

تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:21

إنتخابات العام 2026 النيابية قد لا تجري في موعدها؟

LBCI
رياضة
13:47

البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت

LBCI
أخبار دولية
13:43

إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أبرز المواقف بعد الإجتماع الثلاثي في دمشق...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

المتنمر مجرم في لبنان.. قريبًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قطر بين حدي الدعم المطلق لإسرائيل وعدم التخلي عن دول الخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أزمة الكهرباء المزمنة... لا نور ولا صحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

تل أبيب تواصل تدعيم ترسانتها العسكرية والتحضير لحروب كبرى

LBCI
خبر عاجل
06:10

معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو

LBCI
أمن وقضاء
12:58

الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

LBCI
خبر عاجل
00:30

التحكم المروري: قطع السير في الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين

LBCI
حال الطقس
02:18

طقس غائم جزئياً وأمطار محلية خفيفة مع انخفاض محدود بالحرارة...

LBCI
أخبار لبنان
05:11

المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس

LBCI
أمن وقضاء
07:30

تعميم صورة سائق أقدم على صدم مواطن والفرار...

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 17-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:18

رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا

