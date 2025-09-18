الأخبار
مبعوث الحريري في روسيا: التزام بالقرار 1701 ودعوة لحصرية السلاح بيد الدولة

آخر الأخبار
2025-09-18 | 06:00
أعلن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري أن نائب وزير الخارجية الروسية،  سيرغي فرشينين استقبل في مكتبه بمقر الوزارة في موسكو، المبعوث الخاص للرئيس سعد الحريري إلى روسيا، جورج شعبان.

وأفاد بأنه خلال اللقاء، نقل شعبان إلى المسؤول الروسي موقف الرئيس الحريري من التطورات في المنطقة ولا سيما في لبنان.

وأكد التمسّك بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 بجميع مندرجاته، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الاراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات، والتشديد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية التي تملك وحدها قرار الحرب والسلم.
 
 
آخر الأخبار

الحريري

روسيا:

التزام

بالقرار

ودعوة

لحصرية

السلاح

الدولة

