نقيب مقاولي الأشغال العامة: المطالبة بتشغيل مطار القليعات وتحديثه لم تأت من فراغ

أكدّ نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو أنّ المطالبة بتشغيل مطار القليعات وتحديثه لم تأت من فراغ او للمطالبة الكلامية فقط، “بل هي نتيجة الممارسات التي تتحكم بها فئة من اللبنانيين، التي لا تأبه بمصلحة لبنان”.

ولفت الحلو، في بيان، إلى وجود الدراسات التي وضعتها "دار الهندسة" في العام 2012 ، وتشمل دراسة الجدوى الاقتصادية والمخطط التوجيهيّ ودفتر الشروط الخاص به، بما يؤكد قدرته الاستيعابية.

وقال إنّ هذه المطالبة ترافقت في الفترة الاخيرة مع إهتمام الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام به كونه ورد ذكره في البيان الوزاريّ، مع العلم أنّ هناك قراراً حكومياً لتوسيعه وتطويره منذ العام 2012.

وأضاف: “إنّ هذا الاهتمام الجدي أكدته زيارة المسؤولين للمطار لتبيان صلاحيته للخدمة في حال جرى تطوير بنيته التحتية بشكل جذريّ، خصوصًا أنه يضم مدرجًا بطول 3200 متراً الى جانب إمكانية توسيع جغرافيته بفضل الاراضي المحيطة به".

وأشار إلى أنّ "فكرة تشغيل مطار القليعات لم تعد تقتصر على الأهداف الإنمائية والاقتصادية فقط، بل لها خلفية استراتيجية تُعنى بتطوير البنية التحتية والمرافق التابعة له، بما يضمن الكفاءة التشغيلية ونمو حركة النقل الجويّ”.

وشدد على أنّ "مطار القليعات ليس مجرد مشروع مستقبليّ، بل هو ضرورة ملحة لتعزيز البنية التحتية الجوية للبنان وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة”.

كما شدد على إمكان مطار القليعات أيضًا خدمة ورشة إعادة إعمار سوريا، إضافة الى المساهمة في تنمية المناطق المحيطة به وتحديدًا طرابلس إقتصاديًا وسياحيًا وتجاريًا، “ويمكن أيضًا تنشيط حركة النقل الجوي كـالتشارتر(Charter) عبره لتعزيز السياحة والرحلات الترفيهية ونقل نوع من البضائع في وقت قياسيّ”.