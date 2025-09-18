أسرائيل تقصف مدينة غزة بالدبابات والطائرات والسكان يواصلون النزوح

قصفت الدبابات والطائرات الإسرائيلية مدينة غزة بشكل كثيف حيث يشن الجيش هجوماً واسعاً يتسبب بـ "موجات جديدة من النزوح" بحسب الأمم المتحدة التي شددت على أن المستشفيات باتت على شفير الانهيار.



وارتفعت سحب من الدخان الكثيف في سماء المدينة، كما نزحت أعداداً كبيرة من الفلسطينيين.



ويقول الفلسطينيون إن تكاليف الانتقال جنوبا ارتفعت بشكل هائل، لتتجاوز في بعض الحالات ألف دولار.