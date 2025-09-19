تدابير تنظيمية ومالية وقضائية لمعالجة أوضاع مكاتب الصندوق الوطنيّ للضمان الإجتماعيّ

اتُخذت الإجراءات السريعة والعملية المناسبة في الصندوق الوطنيّ للضمان الإجتماعيّ، لناحية الانتقال إلى مكتب بديل بشكل فوريّ، بعد الاضطرار إلى إخلاء مبنى بيت الدين، وفق ما أفادت مديرية العلاقات العامة.



وأوضحت أنّ بغية ضمان حسن سير العمل فيه، وتأمين أفضل الخدمات للمضمونين في المنطقة والجوار،أُعطي مكتب بيت الدين سلفة ماليّة استثنائيّة بقيمة 187 مليون ل.ل. خصّصت لمعالجة معاملات المضمونين الاختياريين الصحيّة.



وأعلنت تعليق العمل ببعض المهام في مكتب الضمان في بتغرين ريثما تنتهي التحقيقات التي تجريها كلّ من مديريّة التفتيش الإداريّ بتوجيه من المدير العام والنيابة العامّة الماليّة.



وأُصدر قرار يقضي باستقبال معاملات المضمونين الصحيّة في مكتب بتغرين كالمعتاد، على أن تُنقل إلى مكتب برج حمود لمعالجتها بالسرعة المطلوبة.



كذلك أُحيلت جميع معاملات التحقيق الاجتماعيّ وتصاريح استخدام وترك الأجراء إلى مكتب برج حمود أيضًا.