مسؤول لرويترز: طالبان تطلق بريطانيين

أطلقت حركة طالبان في أفغانستان زوجين بريطانيين كانت قد احتجزتهما في شباط وفق ما أعلن مسؤول لرويترز.



وأوضح أنهما نقلا جوًا إلى الدوحة بعد وساطة قطرية.