مصدر أميركي للـLBCI تعقيبًا على المعلومات عن أن السعودية تتعامل مع لبنان من منطلق دولة إلى دولة: تعكس تمسك المملكة بدعم الرئيس عون والدولة اللبنانية مع التأكيد أن السلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة وأن الهدف هو قيام دولة آمنة وذات سيادة

