خلاف على الطريق ينتهي بكارثة مروعة في إسطنبول (فيديو)

تحوّل شجار عابر على أولوية المرور في منطقة باشاك شهير بإسطنبول إلى حادث مأساوي وثقته عدسات المارة وانتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأ الحادث حين اعترض أحد السائقين طريق سيارة أخرى وتوقف فجأة أمامها، قبل أن يترجل لمواجهة السائق الثاني. لكن المشهد انقلب خلال ثوانٍ إلى كارثة، بعدما فقد السائق الآخر أعصابه وضغط على دواسة الوقود، ليصطدم بالرجل ويجرّه تحت سيارته مسافة عدة أمتار وسط حالة من الذعر.

أعلنت الشرطة التركية توقيف السائق المتسبب بالحادث أثناء محاولته الفرار، في حين لا تزال المعلومات متضاربة حول الحالة الصحية للرجل الذي تعرض للسحل.