الجيش الإسرائيليّ: تعزيز جبهات القتال جميعها بقوات جوية وبرية وبحرية خلال عطلة رأس السنة اليهودية

البزري للـ LBCI: الحكومة وعدت بتقديم الانتظام الماليّ أو ما يُعرف بالفجوة المالية حتى نهاية أيلول فهناك جدول عمّن يتحمّل مسؤولية هذه الفجوات وآخر من يتحمّلها هو المواطن حسب ما دُوّن سابقًا