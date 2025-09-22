الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ: فسخ العقود مع مستشفيي المقاصد وسان جورج عجلتون

أصدر المدير العام للصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ قرارين يقضيان بفسخ العقود مع مستشفى المقاصد ومركز سان جورج الطبيّ (مستشفى سان جورج عجلتون سابقًا)، بعدما ثبت أنّهما لم يلتزما بالتعرفات الرسمية ورفضا استقبال المرضى المضمونين، وقاما بتقاضي مبالغ مالية إضافية ضخمة من دون وجه حق.



وأوضحت مديرية العلاقات العامة في الصندوق أنّ هذا الفسخ يشمل معظم الخدمات في المستشفيين، مع استثناءات محدودة تتعلق بالعلاجات الطارئة والضرورية التي يحدّدها الطبيب المراقب المنتدب من قبل الصندوق إلى المستشفى.



كما أوضحت أنّها تستثنى من هذا الفسخ أقسام غسل الكلى والعلاج الكيميائيّ والعلاج بالأشعّة.



وأكدت أنّه يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأربعاء الواقع فيه 24/9/2025.