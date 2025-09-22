عمليات إجلاء واسعة في الصين تحسبًا للإعصار راغاسا بعد عبوره الفيليبين

نقل مئات الآلاف من الأشخاص إلى مناطق آمنة وإلغاء مئات الرحلات الجوية مع اقتراب الإعصار راغاسا من منطقة شرق آسيا مصحوبا برياح عاتية هبت على شمال الفيليبين الاثنين قبل توجهه نحو جنوب الصين.



من المتوقع أن يصل الإعصار مساء الثلاثاء إلى جنوب الصين حيث تستعد مدينة شنجن الكبرى لإجلاء 400 ألف شخص يعيشون في المناطق المنخفضة والساحلية، بحسب سلطات المدينة.



وأعلن العديد من مدن مقاطعة قوانغدونغ حيث تقع شنجن، إغلاق المدارس وتعليق المواصلات العامة بسبب العاصفة.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية في هونغ كونغ المجاورة هبوب رياح قوية عاصفة الأربعاء مع "أحوال جوية غير مواتية، مع هطول أمطار غزيرة متكررة وهبات شديدة من العاصفة".



وفيما يتعلق بالنقل الجوي، أعلنت شركة كاثي باسيفيك ومقرها هونغ كونغ نيتها إلغاء "أكثر من 500 رحلة جوية" بين مساء الثلاثاء والخميس.