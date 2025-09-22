الأخبار
عمليات إجلاء واسعة في الصين تحسبًا للإعصار راغاسا بعد عبوره الفيليبين

أخبار دولية
2025-09-22 | 07:35
عمليات إجلاء واسعة في الصين تحسبًا للإعصار راغاسا بعد عبوره الفيليبين
عمليات إجلاء واسعة في الصين تحسبًا للإعصار راغاسا بعد عبوره الفيليبين

نقل مئات الآلاف من الأشخاص إلى مناطق آمنة وإلغاء مئات الرحلات الجوية مع اقتراب الإعصار راغاسا من منطقة شرق آسيا مصحوبا برياح عاتية هبت على شمال الفيليبين الاثنين قبل توجهه نحو جنوب الصين.
     
من المتوقع أن يصل الإعصار مساء الثلاثاء إلى جنوب الصين حيث تستعد مدينة شنجن الكبرى لإجلاء 400 ألف شخص يعيشون في المناطق المنخفضة والساحلية، بحسب سلطات المدينة.
     
وأعلن العديد من مدن مقاطعة قوانغدونغ حيث تقع شنجن، إغلاق المدارس وتعليق المواصلات العامة بسبب العاصفة. 
     
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية في هونغ كونغ المجاورة هبوب رياح قوية عاصفة الأربعاء مع "أحوال جوية غير مواتية، مع هطول أمطار غزيرة متكررة وهبات شديدة من العاصفة". 
     
وفيما يتعلق بالنقل الجوي، أعلنت شركة كاثي باسيفيك ومقرها هونغ كونغ نيتها إلغاء "أكثر من 500 رحلة جوية" بين مساء الثلاثاء والخميس. 

آخر الأخبار

أخبار دولية

إجلاء

واسعة

الصين

تحسبًا

للإعصار

راغاسا

عبوره

الفيليبين

LBCI
أخبار دولية
10:19

وزير الخارجية السنغافوري: اعتراف سنغافورة بدولة فلسطينية هو مسألة وقت لا أكثر

LBCI
أخبار دولية
09:49

خروج مستشفيين في مدينة غزة على الخدمة

LBCI
أخبار دولية
09:46

عائلة الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح تؤكد حصوله على عفو رئاسي

LBCI
أخبار دولية
09:46

23 قتيلًا في غارة جوية في منطقة باكستانية حدودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

الصورة من بنت جبيل في اليوم الثاني على المجزرة…

LBCI
أخبار لبنان
07:08

براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه

LBCI
أخبار لبنان
06:12

روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
03:37

من مكان إستهداف أمس في بنت جبيل... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
00:28

ترامب يرفع شعار "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" ضد خصومه خلال تأبين كيرك

LBCI
منوعات
18:19

إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025

LBCI
فنّ
18:14

أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟

LBCI
فنّ
18:07

موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!

LBCI
فنّ
18:01

في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"

