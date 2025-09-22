رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: نحن بحاجة إلى وقف فوري غير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة وعلى إسرائيل إيصال المساعدات للمدنيين في غزة وعلى حماس إطلاق الرهائن

