ماكرون: ندعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه

شدّد الرئيس الفرنسيّ إمانويل ماكرون على أنّ الرئيس اللبنانيّ جوزاف عون أكد بوضوح مضي الدولة في حصر السلاح وعلى أنّ الحكومة اللبنانية ملتزمة بخطة الجيش اللبنانيّ.



وقال لـ"العربية": "ندعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه وسيادته".



ودعا إسرائيل إلى الانسحاب فورًا من جنوبي لبنان.



أمّا عن سوريا فأكّد ماكرون أنّها تصدت لتصنيع الكبتاغون، لافتًا إلى أنّ المسار لم يكن سهلًا.



وأشار إلى أنّ عودة اللاجئين السوريين وحمايتهم من أولويات فرنسا.