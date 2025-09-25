شيخ العقل التقى جنبلاط وتلقى دعوة من "تجمع العلماء المسلمين" الى لقاء وطنيّ وروحيّ

لبّى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى دعوة الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد بك جنبلاط الى لقاء في كليمنصو مساء الاربعاء يرافقه القاضي الشيخ غاندي مكارم وبحضور كل من النائب هادي ابو الحسن والوزير السابق غازي العريضي والشيخ وجدي ابو حمزة والقيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي خضر الغضبان، حيث تم التباحث بجملة قضايا تتعلق بالاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والاطلاع على المساعي المبذولة للمعالجة والمساعدة.



كما استقبل الشيخ ابي المنى في دار الطائفة في بيروت ظهر اليوم وفداً من "تجمع العلماء المسلمين "، برئاسة مسؤول العلاقات العامة في "التجمع" الشيخ حسين غبريس، لدعوته إلى لقاء وطني - روحي يقيمه التجمع في الذكرى السنوية للشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، بحضور رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الشيخ وسام سليقا.





واطلع شيخ العقل من رئيسة رابطة سيدات الشويفات شرين الجردي، على نشاط الرابطة ونتائج احد المؤتمرات الدولية التي شاركت به اخيرا.