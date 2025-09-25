إسلامي: طهران ستواصل برنامجها النووي

أعلن نائب الرئيس الإيرانيّ محمد إسلامي أنّ طهران ستواصل برنامجها النوويّ، واشار الى إنه متاح للتدقيق الدوليّ.واعتبر إسلامي، خلال كلمة ألقاها في منتدى للطاقة النووية في موسكو، أنّ "مسار إيران وبرنامجها النوويّ يتسمان بشفافية تامة ولن نحيد عنه، مذكرا بأن إيران تشهد أكثر عمليات التفتيش صرامة.