رئيس الوزراء العراقيّ: وزارة النفط ستتسلم النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان وستصدره عبر خط الأنابيب العراقيّ التركيّ

أعلن رئيس الوزراء العراقيّ محمد شياع السوداني أنّ وزارة النفط ستتسلم النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان، وستصدره عبر خط الأنابيب العراقيّ التركيّ في "اتفاق تاريخيّ".



وستسمح الانفراجة باستئناف صادرات بنحو 230 ألف برميل يوميًا من إقليم كردستان العراق، والتي كانت متوقفة منذ آذار 2023.