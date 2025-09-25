قتيلان وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على العاصمة اليمنية

قُتل مدنيَين وأُصيب 48 آخرين، في غارات إسرائيلية على صنعاء، حسب ما افادت وزارة الصحة التابعة لسلطات الحوثيين.



وأشارالمتحدث باسم الوزارة أنيس الأصبحي إلى أنّ "فرق الدفاع المدنيّ والإسعاف والإنقاذ تبحث عن مفقودين".



وفي وقت سابق، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بوقوع "عدوان إسرائيليّ يستهدف العاصمة صنعاء".



وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في العاصمة بسماع دوي انفجارات، وبتصاعد أعمدة دخان من ثلاثة مواقع مختلفة.



وأكّد وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس أنّ الجيش استهدف مواقع للحوثيين في صنعاء.