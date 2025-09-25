ترامب سيناقش مع أردوغان شراء تركيا مقاتلات... واتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بات قريبًا

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إنه سيناقش مع نظيره التركيّ رجب طيب أردوغان مسألة شراء أنقرة مقاتلات إف-16 وإف-35.



وأكّد أردوغان، الذي كان جالسًا بجوار ترامب في المكتب البيضاوي، أنه سيناقش مجموعة من القضايا من بينها الطائرات المقاتلة وبنك خلق.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأنّ التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بات قريبًا.



وأوضح أنه يجب أن يجتمع مع الجانب الإسرائيليّ، قائلًا: "أعتقد أن بوسعنا إنجاز ذلك، آمل أن نتمكن من إنجازه. يموت كثير من الناس، لكننا نريد استعادة الرهائن".