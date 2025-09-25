الأخبار
ترامب سيناقش مع أردوغان شراء تركيا مقاتلات... واتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بات قريبًا

آخر الأخبار
2025-09-25 | 12:16
ترامب سيناقش مع أردوغان شراء تركيا مقاتلات... واتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بات قريبًا

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إنه سيناقش مع نظيره التركيّ رجب طيب أردوغان مسألة شراء أنقرة مقاتلات إف-16 وإف-35.
 
وأكّد أردوغان، الذي كان جالسًا بجوار ترامب في المكتب البيضاوي، أنه سيناقش مجموعة من القضايا من بينها الطائرات المقاتلة وبنك خلق. 
 
وأعرب ترامب عن اعتقاده بأنّ التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بات قريبًا.
 
وأوضح أنه يجب أن يجتمع مع الجانب الإسرائيليّ، قائلًا: "أعتقد أن بوسعنا إنجاز ذلك، آمل أن نتمكن من إنجازه. يموت كثير من الناس، لكننا نريد استعادة الرهائن". 
 
 
 
 
LBCI
أخبار دولية
2025-09-23

أردوغان: سأتفاوض مع ترامب هذا الأسبوع على شراء تركيا طائرات إف-35

LBCI
أخبار دولية
2025-08-19

ترامب: ربما لا يريد بوتين إبرام إتفاق لإنهاء الحرب مع أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-26

ترامب: أريد أن يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا وأعتقد أنني سأنجح في ذلك

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-09

يسرائيل هيوم: ويتكوف التقى رئيس الوزراء القطري وبحث معه إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة

LBCI
منوعات
14:40

اعتدى على معلّمه ومزّق قميصه داخل المدرسة... هذا ما حدث مع طالب عربي!

LBCI
آخر الأخبار
14:06

دبلوماسيون لرويترز: روسيا والصين تطلبان من مجلس الأمن التصويت غدا على مشروع قرار لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران 6 أشهر

LBCI
منوعات
14:00

كارلا بروني تثير الجدل... نزعت ميكروفون الصحافة دفاعاً عن زوجها ساركوزي (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين

LBCI
فنّ
2025-09-20

زوجة إلفيس بريسلي السابقة تكشف: "حاول التدخل في علاقتي العاطفية الجديدة مع هذا الرجل الشهير!"

LBCI
آخر الأخبار
10:05

الأمم المتحدة: الرئيس الفلسطينيّ يؤكد استعداده للعمل مع ترامب والسعودية وفرنسا والأمم المتحدة لتنفيذ خطة السلام

LBCI
صحة وتغذية
10:20

ارتفاع حاد متوقع في معدّل الوفيات بالسرطان بحلول عام 2050... العدد الذي كشفته آخر الدراسات صادم

LBCI
آخر الأخبار
08:47

البستاني: أترك التعليق للناس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

طرق تمويل مموهة لحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الذكرى الأولى لاستشهاد نصر الله وصفي الدين... التفاصيل من أمام صخرة الروشة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:45

مقدمة النشرة المسائية 25-9-2025

LBCI
آخر الأخبار
13:02

الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق

LBCI
خبر عاجل
07:09

معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة

LBCI
أخبار دولية
06:56

انفجار سيارة في تل أبيب

LBCI
حال الطقس
02:47

طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة

LBCI
خبر عاجل
01:12

بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...

LBCI
خبر عاجل
09:40

وزير الدفاع الإسرائيليّ: طائرات حربية هاجمت معسكرات ومنها معسكر القيادة العامة للحوثيين وقضت على عشرات من العناصر

LBCI
أمن وقضاء
05:41

وزارة الإقتصاد أقفلت معملًا لصناعة "اللانشون" في تعنايل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

كيف تبدو الأجواء والتحضيرات في الروشة؟

