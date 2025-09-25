الأخبار
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الضربات الإسرائيلية على صنعاء استهدفت مركز اعتقال
آخر الأخبار
2025-09-25 | 12:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الضربات الإسرائيلية على صنعاء استهدفت مركز اعتقال
*
آخر الأخبار
الإسرائيلية
صنعاء
استهدفت
اعتقال
التالي
وزير الدفاع الدنماركي: تحليق المسيّرات عملية يقف خلفها طرف محترف
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 9 جرحى في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
السابق
آخر الأخبار
منوعات
14:40
اعتدى على معلّمه ومزّق قميصه داخل المدرسة... هذا ما حدث مع طالب عربي!
منوعات
14:40
اعتدى على معلّمه ومزّق قميصه داخل المدرسة... هذا ما حدث مع طالب عربي!
0
أخبار لبنان
14:26
منيمنة: تحية لأهالي بيروت على وعيهم وحسهم الوطني في مواجهة يوم التحدي
أخبار لبنان
14:26
منيمنة: تحية لأهالي بيروت على وعيهم وحسهم الوطني في مواجهة يوم التحدي
0
خبر عاجل
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
خبر عاجل
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
0
منوعات
14:40
اعتدى على معلّمه ومزّق قميصه داخل المدرسة... هذا ما حدث مع طالب عربي!
منوعات
14:40
اعتدى على معلّمه ومزّق قميصه داخل المدرسة... هذا ما حدث مع طالب عربي!
0
آخر الأخبار
14:06
دبلوماسيون لرويترز: روسيا والصين تطلبان من مجلس الأمن التصويت غدا على مشروع قرار لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران 6 أشهر
آخر الأخبار
14:06
دبلوماسيون لرويترز: روسيا والصين تطلبان من مجلس الأمن التصويت غدا على مشروع قرار لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران 6 أشهر
0
منوعات
14:00
كارلا بروني تثير الجدل... نزعت ميكروفون الصحافة دفاعاً عن زوجها ساركوزي (فيديو)
منوعات
14:00
كارلا بروني تثير الجدل... نزعت ميكروفون الصحافة دفاعاً عن زوجها ساركوزي (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
0
أخبار لبنان
14:02
الوزيرة كرامي اطلقت الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي: هي وعدٌ لكلّ طالبٍ وطالبةٍ في لبنان
أخبار لبنان
14:02
الوزيرة كرامي اطلقت الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي: هي وعدٌ لكلّ طالبٍ وطالبةٍ في لبنان
0
أخبار لبنان
2025-04-09
سلامة استقبل وزيرة التربية القطرية: اهتمام قطري بمساعدة لبنان من أجل إعادة بناء ما تم تدميره في الحرب
أخبار لبنان
2025-04-09
سلامة استقبل وزيرة التربية القطرية: اهتمام قطري بمساعدة لبنان من أجل إعادة بناء ما تم تدميره في الحرب
0
أمن وقضاء
2025-09-15
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
أمن وقضاء
2025-09-15
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
0
أخبار لبنان
2025-04-09
بري يدعو الى جلسة مشتركة للجان يوم الأربعاء
أخبار لبنان
2025-04-09
بري يدعو الى جلسة مشتركة للجان يوم الأربعاء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:06
أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:56
قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
طرق تمويل مموهة لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:48
طرق تمويل مموهة لحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الذكرى الأولى لاستشهاد نصر الله وصفي الدين... التفاصيل من أمام صخرة الروشة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الذكرى الأولى لاستشهاد نصر الله وصفي الدين... التفاصيل من أمام صخرة الروشة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:45
مقدمة النشرة المسائية 25-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:45
مقدمة النشرة المسائية 25-9-2025
1
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
2
خبر عاجل
07:09
معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة
خبر عاجل
07:09
معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة
3
أخبار دولية
06:56
انفجار سيارة في تل أبيب
أخبار دولية
06:56
انفجار سيارة في تل أبيب
4
حال الطقس
02:47
طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:47
طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة
5
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
6
خبر عاجل
09:40
وزير الدفاع الإسرائيليّ: طائرات حربية هاجمت معسكرات ومنها معسكر القيادة العامة للحوثيين وقضت على عشرات من العناصر
خبر عاجل
09:40
وزير الدفاع الإسرائيليّ: طائرات حربية هاجمت معسكرات ومنها معسكر القيادة العامة للحوثيين وقضت على عشرات من العناصر
7
أمن وقضاء
05:41
وزارة الإقتصاد أقفلت معملًا لصناعة "اللانشون" في تعنايل
أمن وقضاء
05:41
وزارة الإقتصاد أقفلت معملًا لصناعة "اللانشون" في تعنايل
8
تقارير نشرة الاخبار
07:54
كيف تبدو الأجواء والتحضيرات في الروشة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:54
كيف تبدو الأجواء والتحضيرات في الروشة؟
