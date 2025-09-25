الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ ما حصل اليوم في منطقة الروشة يشكل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة التي أعطاها محافظ مدينة بيروت لمنظّمي التحرك.



وأوضح أنّ على أساس المضمون صدر الإذن بالتجمع "والذي نصّ بوضوح على "عدم انارة صخرة الروشة مطلقًا لا من البر ولا من البحر او من الجو وعدم بث اي صور ضوئية عليها".



وقال إنّه اتصل بوزراء الداخلية والعدل والدفاع، طالبًا منهم اتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيه توقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق لينالوا جزاءهم إنفاذًا للقوانين المرعيّة الإجراء.



وشدد على أنّ هذا يشكل انقلابًا على الالتزامات الصريحة للجهة المنظمة وداعميها ويعتبر سقطة جديدة لها تنعكس سلبًا على مصداقيتها في التعاطي مع منطق الدولة ومؤسساتها.



وقال: "هذا التصرف المستنكر لن يثنينا عن قرار اعادة بناء دولة القانون والمؤسسات بل يزيدنا اصرارًا على تحقيق هذا الواجب الوطنيّ".