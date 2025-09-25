لاختبار مركباتها الذاتية القيادة... شركة سيارات شهيرة تفتتح قرية متطورة في اليابان (صور)

افتتحت شركة "تويوتا" اليابانية، الخميس، قريتها الذكية الجديدة، في إطار مشروع طموح يهدف إلى اختبار السيارات ذاتية القيادة وتقنيات المستقبل.

وتوفّر هذه القرية بيئة حقيقية لتجربة أحدث الابتكارات، بدءًا من سيارات الأجرة الطائرة، مرورًا بالروبوتات على شكل حيوانات أليفة، وصولًا إلى الطائرات المسيّرة التي ترافق السكان ليلاً حتى منازلهم.

وسينتقل قريبا حوالى 360 من موظفي "تويوتا" وغيرهم من المرتبطين بالشركة التي تعد مركباتها الأكثر مبيعا، إلى منازل ذكية في ما أطلقت عليها "ووفن سيتي" أو Woven City أي المدينة المحبوكة.

ونقلت شبكة البث الوطنية "إن إتش كاي" عن رئيس "تويوتا" أكيو تويودا قوله في فعالية أقيمت لافتتاح القرية "هذا اختبار للمستقبل، ليست مجرّد بلدة".

وتفيد الشركة بأنها تتوقع ارتفاع عدد سكان مجموعة المنازل التي أقيمت فوق مصنع لـ"تويوتا" خارج الخدمة على سفح جبل فوجي إلى ألفي شخص.

وسبق لتويودا أن وصف البلدة بأنها بمثابة "مختبر حي حيث يعد السكان مشاركين برغبتهم" ويمكن للمبتكرين اختبار أفكار ضمن بيئة آمنة.

وأفاد في كانون الثاني بأن "منازل ووفن سيتي ستكون في نهاية المطاف مواقع اختبار لتكنولوجيا المستقبل، مثل الروبوتات المنزلية، للمساعدة في الحياة اليومية".

وسيتم اختبار حافلات "إي-باليت" الذاتية القيادة التي تنتجها الشركة في "ووفن سيتي" إلى جانب اختراعات أخرى.

