حكم فرنسيّ بسجن ثلاث عائدات من سوريا للانتماء الى تنظيم الدولة الإسلامية

أصدر القضاء الفرنسيّ حكمًا بالسجن على ثلاث نساء عائدات من سوريا، لفترات تراوح بين 10 أعوام الى 15 عامًا، لإدانتهن بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وحُكم على جنيفر كلان (34 عامًا) بالسجن 11 عامًا، بينما حُكم على والدة زوجها كريستين ألان (67 عاما) بالسجن 13 عاما، مع إمكان الحصول على إفراج مشروط بعد قضاء ثلثي مدة العقوبة.

أما مايالين دوهارت (42 عاما) وهي زوجة الابن الثاني لكريستين ألان، فقد حُكم عليها بالسجن 10 سنوات مع تفويض بإيداع مؤجل.

ووصلت النساء الثلاث إلى سوريا مع أطفالهن بعد إعلان "الخلافة" في حزيران2014.

ورفضن العودة إلى فرنسا، وأقمن مع مجموعة من النساء المنضويات في تنظيم الدولة الإسلامية.