افرام: شكرت الرئيس سلام على موقفه الوطنيّ

تواصل رئيس المجلس التنفيذيّ لـِ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام مع رئيس الحكومة نواف سلام من خارج البلاد، لشكره ودعمه على “موقفه الوطنيّ”.

وكتب افرام على حسابه على منصّة أكس: “في هذه المرحلة الدقيقة، أصلّي أن تُلهم روح الحكمة والشجاعة كلَّ من يتّخذ القرارات المصيرية المقبلة، ليُثبت لبنان للعالم أجمع أنّه ليس كيانًا فاشلًا، وليبقى واحدًا موحّدًا في زمن الانقسامات”.