الديوان الأميري القطري: أمير قطر تلقى إتصالًا من الرئيس الفرنسي بحثا فيه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

سفير مصر لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: مع الترحيب بخطة ترامب بشأن غزة باتت المسؤولية على عاتق حركة حماس واتمنى على قادتها تلقّف المقترح والبحث في النقاط الايجابية للبناء عليها

السابق