الديوان الأميري: أمير قطر يناقش مع ترامب خطته بشأن غزة في اتصال هاتفي

الجيش: ستقوم منظمة غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات الجيش الإسرائيلي ما بين الساعة 9.30 والساعة 12.00 في حقل بليدا - مرجعيون