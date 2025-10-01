الأخبار
الخارجية الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية تواصلت مع أسطول المساعدات المتجه إلى غزة وطلبت منه تغيير مساره

آخر الأخبار
2025-10-01 | 14:33
الخارجية الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية تواصلت مع أسطول المساعدات المتجه إلى غزة وطلبت منه تغيير مساره
الخارجية الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية تواصلت مع أسطول المساعدات المتجه إلى غزة وطلبت منه تغيير مساره

 
 
الجيش: ستقوم منظمة غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات الجيش الإسرائيلي ما بين الساعة 9.30 والساعة 12.00 في حقل بليدا - مرجعيون
التحكم المروري: أشغال على أوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة وحركة المرور ناشطة في المحلة
LBCI السابق

آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
16:59

حماس: نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إدانة قرصنة الإحتلال واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المتضامنين وسفنهم

LBCI
آخر الأخبار
16:55

حماس: إعتراض جيش الإحتلال لأسطول الصمود واعتقال الناشطين قرصنة وإرهاب وسيزيد غضب شعوب العالم

LBCI
أخبار دولية
16:29

تركيا تتّهم إسرائيل بارتكاب "عمل إرهابي" بعد اعتراض أسطول المساعدات المتّجه إلى غزة

LBCI
آخر الأخبار
16:28

أسطول الصمود العالمي: الهجوم الإسرائيلي بدأ على سفن الأسطول

