إسبانيا تستدعي القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية بعد اعتراض أسطول المساعدات المتوجه إلى غزة

استدعت إسبانيا القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد بعدما اعترضت قوات البحرية الإسرائيلية أسطول المساعدات المتوجّه إلى غزة، وفق ما أعلن وزير الخارجية.



وقال خوسيه مانويل ألباريس لمحطة "تي في إي" التلفزيونية: "استدعيت اليوم القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد".



وأفاد أن 65 إسبانيّا كانوا على متن الأسطول.