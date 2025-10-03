عون أنهى جولته على الهيئات الرقابية في ديوان المحاسبة حيث اطّلع من رئيسه القاضي محمد بدران على عمل غرف الديوان مشدداً على ممارسة الرقابة القضائية باستقلالية تامة ونزاهة مطلقة مع الاسراع في البت بملفات الهدر والمخالفات المالية المتراكمة

الرئيس جوزاف عون أنهى جولته على الهيئات الرقابية في ديوان المحاسبة، حيث اطّلع من رئيسه القاضي محمد بدران على عمل غرف الديوان مشدداً على ممارسة الرقابة القضائية باستقلالية تامة ونزاهة مطلقة، لأنكم حصن المال العام الأخير ، مع الاسراع في البت بملفات الهدر والمخالفات المالية… pic.twitter.com/P5h10wtAij