يديعوت أحرونوت: السلطات الإسرائيلية تقرر بدء ترحيل من يوقعون على أوامر الترحيل من نشطاء أسطول الصمود

عون أنهى جولته على الهيئات الرقابية في ديوان المحاسبة حيث اطّلع من رئيسه القاضي محمد بدران على عمل غرف الديوان مشدداً على ممارسة الرقابة القضائية باستقلالية تامة ونزاهة مطلقة مع الاسراع في البت بملفات الهدر والمخالفات المالية المتراكمة

