مريض بحاجة إلى دم من فئة A - في مستشفى المعونات جبيل… للتبرع الاتصال على الرقم 81211112

2025-10-12 | 04:47
مريض بحاجة إلى دم من فئة A - في مستشفى المعونات جبيل… للتبرع الاتصال على الرقم 81211112
مريض بحاجة إلى دم من فئة A - في مستشفى المعونات جبيل… للتبرع الاتصال على الرقم 81211112

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

LBCI
أخبار دولية
07:18

باكستان: الجيش قتل أكثر من 200 في أفغانستان خلال اشتباكات

LBCI
أخبار دولية
07:16

نتنياهو: إسرائيل مستعدة لاستقبال جميع الرهائن في غزة

LBCI
أخبار لبنان
07:10

جعجع للمغتربين: كونوا على أهبة الإستعداد للإنتخابات المقبلة

LBCI
آخر الأخبار
06:12

مسؤولون باكستانيون: أغلقنا المعابر الحدودية مع أفغانستان عقب تبادل إطلاق النار بين قوات البلدين خلال الليل والذي قالت كابول إنه أسفر عن مقتل 58 جنديا باكستانيا

LBCI
أخبار دولية
07:18

باكستان: الجيش قتل أكثر من 200 في أفغانستان خلال اشتباكات

LBCI
آخر الأخبار
06:12

مسؤولون باكستانيون: أغلقنا المعابر الحدودية مع أفغانستان عقب تبادل إطلاق النار بين قوات البلدين خلال الليل والذي قالت كابول إنه أسفر عن مقتل 58 جنديا باكستانيا

LBCI
آخر الأخبار
06:11

المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: أوقفنا الاشتباكات على الحدود مع باكستان بوساطة وطلب قطريّ وسعوديّ

LBCI
آخر الأخبار
06:09

مصدر تسنيم: طهران رغم تلقّيها دعوة لحضور قمة شرم الشيخ لن تُشارك في هذا الاجتماع

LBCI
خبر عاجل
2025-10-11

مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح

LBCI
أمن وقضاء
12:57

تدابير سير بتاريخ 12-10-2025 في مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية

LBCI
منوعات
2025-10-10

دراسة جديدة تكشف: هذا هو اليوم والساعة التي لفظ فيها المسيح أنفاسه الأخيرة

LBCI
حال الطقس
2025-10-05

منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:42

حجم الاضرار في قطاع الاسكان في غزة وترتيبات الإفراج عن الأسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة

LBCI
رياضة
13:30

استقبال حاشد في مطار بيروت لسيدات لبنان في كرة الطائرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ياسمينا زيتون تعيد الأمل لطلاب الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ساعة الزهور تنبض من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

مصرف لبنان يطلب تدقيقًا شاملًا بـ16.5 مليار دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

مسار المجلس الاعلى اللبناني - السوري من التجميد نحو الإلغاء

LBCI
أخبار دولية
13:12

"الحمدالله شعور لا يوصف"... اليوم الثاني في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

بينما يتواصل العمل لانجاز المرحلة الأولى من إتفاق غزة... إسرائيل تصوّب نيرانها نحو لبنان

LBCI
خبر عاجل
01:24

الجيش الإسرائيليّ: قضينا السبت على أحد عناصر "حزب الله" كان يهم بمحاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان وهاجمنا آلية هندسية استخدمها الحزب لإعمار بنى تحتية عسكرية في بليدا

LBCI
أخبار لبنان
09:58

شيخ العقل اتصل بالرئيس بري: استهداف المصيلح يعبّر عن طبيعة إسرائيل العدوانية

LBCI
أخبار لبنان
08:20

حزب الله دان العدوان على المصيلح:‏ على ‏الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها ‏الوطنية تجاه شعبها

LBCI
خبر عاجل
11:35

باسيل: نحن بالتيار لم نقبل بالمسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية ولا نقبل بالمسّ بصلاحيات رئيس الحكومة فهو رئيس حكومتنا وليس صهيونيا وهو لبناني "متل ما رئيس جمهوريّتنا لبناني" ولو اختلفنا مع الاثنين

LBCI
أخبار دولية
00:56

ترامب: حددنا مصادر التمويل اللازمة لدفع رواتب الجنود خلال الإغلاق

LBCI
خبر عاجل
08:14

استهداف سيارة في بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
08:25

إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ساعة الزهور تنبض من جديد

