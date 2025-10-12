الأخبار
وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيليّ: الجيش يستعد لاستقبال الرهائن مساء الأحد ويتوقع أن يكون التسليم الاثنين
آخر الأخبار
2025-10-12 | 05:27
وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيليّ: الجيش يستعد لاستقبال الرهائن مساء الأحد ويتوقع أن يكون التسليم الاثنين
مخزومي تقدّم بالتعازي إلى دار الفتوى وعائلة الشيخ صلاح الدين فخري
مصدر في حماس مقرّب من الوفد المفاوض لـأ.ف.ب: "حماس" لن تحكم قطاع غزة في المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الحرب
السابق
آخر الأخبار
آخر الأخبار
09:54
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: عقبات تحول دون الاعلان الرسمي عن قوائم الأسرى وجهود تُبذل على مدار الساعة لتجاوزها على أن يتم إعلان الاسماء والتفاصيل فور انتهاء المباحثات واعتماد القوائم النهائية
آخر الأخبار
09:54
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: عقبات تحول دون الاعلان الرسمي عن قوائم الأسرى وجهود تُبذل على مدار الساعة لتجاوزها على أن يتم إعلان الاسماء والتفاصيل فور انتهاء المباحثات واعتماد القوائم النهائية
0
أخبار دولية
09:18
مكتب نتنياهو: الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين سيتم بعد وصول الرهائن إلى إسرائيل
أخبار دولية
09:18
مكتب نتنياهو: الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين سيتم بعد وصول الرهائن إلى إسرائيل
0
أخبار دولية
08:46
إسرائيل: إطلاق الرهائن المحتجزين في غزة سيبدأ صباح غد
أخبار دولية
08:46
إسرائيل: إطلاق الرهائن المحتجزين في غزة سيبدأ صباح غد
0
آخر الأخبار
08:43
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: مستعدون لاستقبال 20 من جثامين الرهائن القتلى
آخر الأخبار
08:43
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: مستعدون لاستقبال 20 من جثامين الرهائن القتلى
آخر الأخبار
09:54
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: عقبات تحول دون الاعلان الرسمي عن قوائم الأسرى وجهود تُبذل على مدار الساعة لتجاوزها على أن يتم إعلان الاسماء والتفاصيل فور انتهاء المباحثات واعتماد القوائم النهائية
آخر الأخبار
09:54
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: عقبات تحول دون الاعلان الرسمي عن قوائم الأسرى وجهود تُبذل على مدار الساعة لتجاوزها على أن يتم إعلان الاسماء والتفاصيل فور انتهاء المباحثات واعتماد القوائم النهائية
0
آخر الأخبار
08:43
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: مستعدون لاستقبال 20 من جثامين الرهائن القتلى
آخر الأخبار
08:43
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: مستعدون لاستقبال 20 من جثامين الرهائن القتلى
0
آخر الأخبار
08:41
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: الجيش تراجع إلى الخط الأصفر وننتظر أن يتم إطلاق جميع الرهائن قريبا
آخر الأخبار
08:41
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: الجيش تراجع إلى الخط الأصفر وننتظر أن يتم إطلاق جميع الرهائن قريبا
0
آخر الأخبار
08:39
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: الإفراج عن المختطفين في غزة سيتم فجر الاثنين
آخر الأخبار
08:39
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: الإفراج عن المختطفين في غزة سيتم فجر الاثنين
أخبار دولية
2025-10-09
حماس: ندعو ترامب إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة
أخبار دولية
2025-10-09
حماس: ندعو ترامب إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة
0
آخر الأخبار
00:24
ويتكوف: زرت غزة مع قائد القيادة الوسطى وجاريد كوشنر للتحقق من التزام إسرائيل بالمرحلة الأولى من الاتفاق
آخر الأخبار
00:24
ويتكوف: زرت غزة مع قائد القيادة الوسطى وجاريد كوشنر للتحقق من التزام إسرائيل بالمرحلة الأولى من الاتفاق
0
آخر الأخبار
08:10
فانس: سيتم إطلاق الرهائن من غزة "في أي لحظة الآن" ولا خطط لإرسال قوات برية إلى غزة أو إسرائيل
آخر الأخبار
08:10
فانس: سيتم إطلاق الرهائن من غزة "في أي لحظة الآن" ولا خطط لإرسال قوات برية إلى غزة أو إسرائيل
0
أخبار لبنان
08:12
سلام طلب من رجي تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن العدوان على المصيلح
أخبار لبنان
08:12
سلام طلب من رجي تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن العدوان على المصيلح
أخبار لبنان
08:05
قاسم: المقاومة هي خيار تربوي وأخلاقي وثقافي
أخبار لبنان
08:05
قاسم: المقاومة هي خيار تربوي وأخلاقي وثقافي
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
اليكم آخر المستجدات بشأن اتفاق وقف النار في غزة...
تقارير نشرة الاخبار
08:04
اليكم آخر المستجدات بشأن اتفاق وقف النار في غزة...
0
أخبار دولية
07:48
شمخاني: لم يعثر على أي دليل على تدخل خارجي بمقتل رئیسي
أخبار دولية
07:48
شمخاني: لم يعثر على أي دليل على تدخل خارجي بمقتل رئیسي
0
أخبار لبنان
07:10
جعجع للمغتربين: كونوا على أهبة الإستعداد للإنتخابات المقبلة
أخبار لبنان
07:10
جعجع للمغتربين: كونوا على أهبة الإستعداد للإنتخابات المقبلة
0
أخبار لبنان
04:52
فضل الله: الحكومة تتجاهل ما يحصل على أرض الجنوب وترفض إعادة الإعمار
أخبار لبنان
04:52
فضل الله: الحكومة تتجاهل ما يحصل على أرض الجنوب وترفض إعادة الإعمار
0
أخبار لبنان
04:47
الراعي: لبنان يحتاج إلى أمناء حقيقيين
أخبار لبنان
04:47
الراعي: لبنان يحتاج إلى أمناء حقيقيين
0
أخبار دولية
01:42
حجم الاضرار في قطاع الاسكان في غزة وترتيبات الإفراج عن الأسرى
أخبار دولية
01:42
حجم الاضرار في قطاع الاسكان في غزة وترتيبات الإفراج عن الأسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة
0
رياضة
13:30
استقبال حاشد في مطار بيروت لسيدات لبنان في كرة الطائرة
رياضة
13:30
استقبال حاشد في مطار بيروت لسيدات لبنان في كرة الطائرة
1
خبر عاجل
01:24
الجيش الإسرائيليّ: قضينا السبت على أحد عناصر "حزب الله" كان يهم بمحاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان وهاجمنا آلية هندسية استخدمها الحزب لإعمار بنى تحتية عسكرية في بليدا
خبر عاجل
01:24
الجيش الإسرائيليّ: قضينا السبت على أحد عناصر "حزب الله" كان يهم بمحاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان وهاجمنا آلية هندسية استخدمها الحزب لإعمار بنى تحتية عسكرية في بليدا
2
أخبار دولية
00:56
ترامب: حددنا مصادر التمويل اللازمة لدفع رواتب الجنود خلال الإغلاق
أخبار دولية
00:56
ترامب: حددنا مصادر التمويل اللازمة لدفع رواتب الجنود خلال الإغلاق
3
خبر عاجل
11:35
باسيل: نحن بالتيار لم نقبل بالمسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية ولا نقبل بالمسّ بصلاحيات رئيس الحكومة فهو رئيس حكومتنا وليس صهيونيا وهو لبناني "متل ما رئيس جمهوريّتنا لبناني" ولو اختلفنا مع الاثنين
خبر عاجل
11:35
باسيل: نحن بالتيار لم نقبل بالمسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية ولا نقبل بالمسّ بصلاحيات رئيس الحكومة فهو رئيس حكومتنا وليس صهيونيا وهو لبناني "متل ما رئيس جمهوريّتنا لبناني" ولو اختلفنا مع الاثنين
4
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ساعة الزهور تنبض من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ساعة الزهور تنبض من جديد
5
أخبار لبنان
08:12
سلام طلب من رجي تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن العدوان على المصيلح
أخبار لبنان
08:12
سلام طلب من رجي تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن العدوان على المصيلح
6
أخبار لبنان
14:48
قداس في المصيلح من أجل سلامة الأهالي وشفاء الجرحى
أخبار لبنان
14:48
قداس في المصيلح من أجل سلامة الأهالي وشفاء الجرحى
7
تقارير نشرة الاخبار
13:02
في المصيلح دماء تطايرت وملايين الدولارات تبخرت بصواريخ اسرائيلية متعددة الرسائل
تقارير نشرة الاخبار
13:02
في المصيلح دماء تطايرت وملايين الدولارات تبخرت بصواريخ اسرائيلية متعددة الرسائل
8
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة
