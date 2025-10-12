مخزومي تقدّم بالتعازي إلى دار الفتوى وعائلة الشيخ صلاح الدين فخري

تقدّم النائب فؤاد مخزومي بالتعازي إلى دار الفتوى وعائلة الشيخ صلاح الدين فخري، مدير الشؤون الإدارية في دار الفتوى.
وكتب على منصة "أكس”: “الشيخ صلاح الدين فخري الذي خسرناه كقامة دينية ومثال في العمل الدينيّ والإداريّ وخدمة المجتمع”.
وأضاف: “نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته، ويلهم عائلته وذويه الصبر والسلوان".
أتقدّم بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى دار الفتوى وعائلة الشيخ صلاح الدين فخري، مدير الشؤون الإدارية في دار الفتوى، الذي خسرناه كقامة دينية ومثال في العمل الديني والإداري وخدمة المجتمع.
نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته، ويلهم عائلته وذويه الصبر والسلوان. pic.twitter.com/FcmKsIFXYV
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) October 12, 2025
أتقدّم بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى دار الفتوى وعائلة الشيخ صلاح الدين فخري، مدير الشؤون الإدارية في دار الفتوى، الذي خسرناه كقامة دينية ومثال في العمل الديني والإداري وخدمة المجتمع.
نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته، ويلهم عائلته وذويه الصبر والسلوان. pic.twitter.com/FcmKsIFXYV