مخزومي تقدّم بالتعازي إلى دار الفتوى وعائلة الشيخ صلاح الدين فخري

تقدّم النائب فؤاد مخزومي بالتعازي إلى دار الفتوى وعائلة الشيخ صلاح الدين فخري، مدير الشؤون الإدارية في دار الفتوى.

وكتب على منصة "أكس”: “الشيخ صلاح الدين فخري الذي خسرناه كقامة دينية ومثال في العمل الدينيّ والإداريّ وخدمة المجتمع”.

وأضاف: “نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته، ويلهم عائلته وذويه الصبر والسلوان".