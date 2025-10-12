الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مخزومي تقدّم بالتعازي إلى دار الفتوى وعائلة الشيخ صلاح الدين فخري

أخبار لبنان
2025-10-12 | 05:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مخزومي تقدّم بالتعازي إلى دار الفتوى وعائلة الشيخ صلاح الدين فخري
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مخزومي تقدّم بالتعازي إلى دار الفتوى وعائلة الشيخ صلاح الدين فخري

تقدّم النائب فؤاد مخزومي بالتعازي إلى دار الفتوى وعائلة الشيخ صلاح الدين فخري، مدير الشؤون الإدارية في دار الفتوى.

 

وكتب على منصة "أكس”: “الشيخ صلاح الدين فخري الذي خسرناه كقامة دينية ومثال في العمل الدينيّ والإداريّ وخدمة المجتمع”. 

 

وأضاف: “نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته، ويلهم عائلته وذويه الصبر والسلوان".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقدّم

بالتعازي

الفتوى

وعائلة

الشيخ

الدين

LBCI التالي
نقابة المصورين الصحافيين تساند الحكومة قانونيًا لمحاسبة إسرائيل
فضل الله: الحكومة تتجاهل ما يحصل على أرض الجنوب وترفض إعادة الإعمار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-01

الوزيرة السيد من دار الفتوى: نأمل بتفاهم بين كل الأطراف قبل جلسة الجمعة وخلالها

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-08

مخزومي هنأ السفير ميشال عيسى على تعيينه سفيراً للولايات المتحدة في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-07

مخزومي: لن نرضى أن تكون بيروت ضحية سوء إدارة ملف النفايات ونطالب بحل فوري

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-05

مخزومي مشاركا في افتتاح شارع الرئيس سليم الحص: لطالما كان ضمير لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:23

توقيف مروّج مخدِرات ينشط في محلة طريق المطار القديمة

LBCI
أخبار لبنان
08:12

سلام طلب من رجي تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن العدوان على المصيلح

LBCI
أخبار لبنان
08:05

قاسم: المقاومة هي خيار تربوي وأخلاقي وثقافي

LBCI
أمن وقضاء
07:56

بعد اصابة أحد عناصر "اليونيفيل" أمس في كفركلا... ادرعي: جرى التأكيد على أنظمة الحفاظ على الأمان في تنفيذ الغارات بالقرب من مواقعها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-09

حماس: ندعو ترامب إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة

LBCI
آخر الأخبار
00:24

ويتكوف: زرت غزة مع قائد القيادة الوسطى وجاريد كوشنر للتحقق من التزام إسرائيل بالمرحلة الأولى من الاتفاق

LBCI
آخر الأخبار
08:10

فانس: سيتم إطلاق الرهائن من غزة "في أي لحظة الآن" ولا خطط لإرسال قوات برية إلى غزة أو إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
08:12

سلام طلب من رجي تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن العدوان على المصيلح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:05

قاسم: المقاومة هي خيار تربوي وأخلاقي وثقافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

اليكم آخر المستجدات بشأن اتفاق وقف النار في غزة...

LBCI
أخبار دولية
07:48

شمخاني: لم يعثر على أي دليل على تدخل خارجي بمقتل رئیسي

LBCI
أخبار لبنان
07:10

جعجع للمغتربين: كونوا على أهبة الإستعداد للإنتخابات المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
04:52

فضل الله: الحكومة تتجاهل ما يحصل على أرض الجنوب وترفض إعادة الإعمار

LBCI
أخبار لبنان
04:47

الراعي: لبنان يحتاج إلى أمناء حقيقيين

LBCI
أخبار دولية
01:42

حجم الاضرار في قطاع الاسكان في غزة وترتيبات الإفراج عن الأسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة

LBCI
رياضة
13:30

استقبال حاشد في مطار بيروت لسيدات لبنان في كرة الطائرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:24

الجيش الإسرائيليّ: قضينا السبت على أحد عناصر "حزب الله" كان يهم بمحاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان وهاجمنا آلية هندسية استخدمها الحزب لإعمار بنى تحتية عسكرية في بليدا

LBCI
أخبار دولية
00:56

ترامب: حددنا مصادر التمويل اللازمة لدفع رواتب الجنود خلال الإغلاق

LBCI
خبر عاجل
11:35

باسيل: نحن بالتيار لم نقبل بالمسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية ولا نقبل بالمسّ بصلاحيات رئيس الحكومة فهو رئيس حكومتنا وليس صهيونيا وهو لبناني "متل ما رئيس جمهوريّتنا لبناني" ولو اختلفنا مع الاثنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ساعة الزهور تنبض من جديد

LBCI
أخبار لبنان
08:12

سلام طلب من رجي تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن العدوان على المصيلح

LBCI
أخبار لبنان
14:48

قداس في المصيلح من أجل سلامة الأهالي وشفاء الجرحى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

في المصيلح دماء تطايرت وملايين الدولارات تبخرت بصواريخ اسرائيلية متعددة الرسائل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More