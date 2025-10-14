حركة "جيل زد 212" تعتزم استئناف احتجاجاتها السبت

أعلنت حركة "جيل زد 212" الشبابية المغربية الإثنين أنّها ستستأنف السبت تظاهراتها في عموم أنحاء المملكة للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم وإطلاق "معتقلي الرأي"، وذلك بعد أن كانت قد قررت تعليق هذه الاحتجاجات.



وقالت الحركة على موقع ديسكورد: "نعلن تنظيم وقفات احتجاجية سلمية في أغلب مدن المملكة يوم السبت".



ودعا البيان "كافة شباب المغرب وعموم المواطنات والمواطنين إلى الخروج بكثافة لدعم هذه الحركة، حتى تحقيق مطالبنا العادلة".



وخصّت الحركة بالذكر "الحقّ في تعليم جيّد وصحة لائقة للجميع" و"محاربة الفساد" و"كأولوية قصوى الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي على خلفية مشاركتهم السلمية" في تحركات احتجاجية.



كما تحدثت عن "حملة لمقاطعة منتجات"، دون إعطاء تفاصيل.

