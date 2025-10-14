الأخبار
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
مجمع ناصر الطبي: مصابون بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة معن شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
آخر الأخبار
2025-10-14 | 09:14
مجمع ناصر الطبي: مصابون بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة معن شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
آخر الأخبار
آخر الأخبار
آخر الأخبار
12:32
المنظمة العالمية لصحة الحيوان: العراق تعلن تفشي سلالة من فيروس إنفلونزا الطيور في دواجن بشمال البلاد
آخر الأخبار
12:32
المنظمة العالمية لصحة الحيوان: العراق تعلن تفشي سلالة من فيروس إنفلونزا الطيور في دواجن بشمال البلاد
0
آخر الأخبار
12:30
إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بأنه لن يسمح بدخول الوقود والغاز إلى غزة إلا لتلبية احتياجات محددة تتعلق بالبنية التحتية الإنسانية
آخر الأخبار
12:30
إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بأنه لن يسمح بدخول الوقود والغاز إلى غزة إلا لتلبية احتياجات محددة تتعلق بالبنية التحتية الإنسانية
0
آخر الأخبار
12:28
إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بأنها لن تسمح إلا بدخول 300 شاحنة مساعدات إلى غزة الأربعاء وهو نصف العدد المتفق عليه
آخر الأخبار
12:28
إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بأنها لن تسمح إلا بدخول 300 شاحنة مساعدات إلى غزة الأربعاء وهو نصف العدد المتفق عليه
0
أخبار دولية
12:14
تلفزيون سوريا: الشرع يزور موسكو الأربعاء
أخبار دولية
12:14
تلفزيون سوريا: الشرع يزور موسكو الأربعاء
0
آخر الأخبار
12:32
المنظمة العالمية لصحة الحيوان: العراق تعلن تفشي سلالة من فيروس إنفلونزا الطيور في دواجن بشمال البلاد
آخر الأخبار
12:32
المنظمة العالمية لصحة الحيوان: العراق تعلن تفشي سلالة من فيروس إنفلونزا الطيور في دواجن بشمال البلاد
0
آخر الأخبار
12:30
إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بأنه لن يسمح بدخول الوقود والغاز إلى غزة إلا لتلبية احتياجات محددة تتعلق بالبنية التحتية الإنسانية
آخر الأخبار
12:30
إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بأنه لن يسمح بدخول الوقود والغاز إلى غزة إلا لتلبية احتياجات محددة تتعلق بالبنية التحتية الإنسانية
0
آخر الأخبار
12:28
إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بأنها لن تسمح إلا بدخول 300 شاحنة مساعدات إلى غزة الأربعاء وهو نصف العدد المتفق عليه
آخر الأخبار
12:28
إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بأنها لن تسمح إلا بدخول 300 شاحنة مساعدات إلى غزة الأربعاء وهو نصف العدد المتفق عليه
0
أخبار دولية
12:14
تلفزيون سوريا: الشرع يزور موسكو الأربعاء
أخبار دولية
12:14
تلفزيون سوريا: الشرع يزور موسكو الأربعاء
0
آخر الأخبار
2025-10-11
إدارة السجون الإسرائيلية: اسرائيل قامت بجمع المعتقلين الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم مقابل الرهائن في غزة
آخر الأخبار
2025-10-11
إدارة السجون الإسرائيلية: اسرائيل قامت بجمع المعتقلين الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم مقابل الرهائن في غزة
0
أخبار لبنان
2025-10-10
أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...
أخبار لبنان
2025-10-10
أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...
0
أخبار لبنان
2025-09-26
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
أخبار لبنان
2025-09-26
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
0
آخر الأخبار
10:17
الوكالة الوطنية للإعلام: اصابة شخصين بالغارة بين تبنين وحاريص ونقلا إلى مستشفى تبنين الحكومي وحالهما مستقرة
آخر الأخبار
10:17
الوكالة الوطنية للإعلام: اصابة شخصين بالغارة بين تبنين وحاريص ونقلا إلى مستشفى تبنين الحكومي وحالهما مستقرة
بالفيديو
0
أخبار دولية
07:07
مكبر للصوت نقل محادثتهما... الرئيس الإندونيسي يطلب من ترامب مقابلة نجله إريك...
أخبار دولية
07:07
مكبر للصوت نقل محادثتهما... الرئيس الإندونيسي يطلب من ترامب مقابلة نجله إريك...
0
أخبار دولية
07:04
ماكرون رحب بقمة شرم الشيخ: هناك العديد من الخطوات التي تنتظر تحقيق السلام الدائم في المنطقة
أخبار دولية
07:04
ماكرون رحب بقمة شرم الشيخ: هناك العديد من الخطوات التي تنتظر تحقيق السلام الدائم في المنطقة
0
أخبار لبنان
06:52
الحجار من طرابلس: الدولة إلى جانب أهلها في الشمال والأمن حق للمواطنين وواجب على الدولة
أخبار لبنان
06:52
الحجار من طرابلس: الدولة إلى جانب أهلها في الشمال والأمن حق للمواطنين وواجب على الدولة
0
أخبار دولية
06:44
أردوغان: إسرائيل لديها سجل ضعيف في مجال وقف إطلاق النار وتركيا وأميركا عازمتان على تطبيق الاتفاق
أخبار دولية
06:44
أردوغان: إسرائيل لديها سجل ضعيف في مجال وقف إطلاق النار وتركيا وأميركا عازمتان على تطبيق الاتفاق
0
أخبار لبنان
06:34
رئيس مجلس إدارة مياه "تنورين": نطالب وزارة الصحة بتحقيق علمي ونحتفظ بحقّنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام سمعتنا ومكانتنا
أخبار لبنان
06:34
رئيس مجلس إدارة مياه "تنورين": نطالب وزارة الصحة بتحقيق علمي ونحتفظ بحقّنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام سمعتنا ومكانتنا
0
أخبار لبنان
06:28
وفد سوري التقى متري ونصار: نشكل فرقًا ونحاول التعاون في إطار الحقيقة والعدالة
أخبار لبنان
06:28
وفد سوري التقى متري ونصار: نشكل فرقًا ونحاول التعاون في إطار الحقيقة والعدالة
0
تقارير نشرة الاخبار
03:36
هذا ما قاله جابر للـLBCI عن اليوم الأول من إجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
03:36
هذا ما قاله جابر للـLBCI عن اليوم الأول من إجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن
0
أخبار دولية
03:20
آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
أخبار دولية
03:20
آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
1
أخبار لبنان
03:45
بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة
أخبار لبنان
03:45
بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة
2
أخبار لبنان
13:07
بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات
أخبار لبنان
13:07
بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات
3
أخبار لبنان
14:09
بعد قرار وزارة الصحة... اليكم نتائج الفحوصات المخبرية لمياه "تنورين" (صور)
أخبار لبنان
14:09
بعد قرار وزارة الصحة... اليكم نتائج الفحوصات المخبرية لمياه "تنورين" (صور)
4
اقتصاد
02:16
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:16
انخفاض في أسعار المحروقات...
5
خبر عاجل
06:05
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات
خبر عاجل
06:05
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات
6
خبر عاجل
06:26
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد لكننا نؤكد أن الخطأ ليس من قبلنا
خبر عاجل
06:26
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد لكننا نؤكد أن الخطأ ليس من قبلنا
7
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
8
اسرار
23:30
أسرار الصحف 14-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 14-10-2025
