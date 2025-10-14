الهيئات الإقتصادية تمنت على وزير الصحة تعليق القرار في شأن مياه تنورين

تمنت الهيئات الإقتصادية على وزير الصحة ركان نصر الدين تعليق قرار وقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث، إلى حين إجراء فحوصات مخبرية إضافية على مياهها.



وأوضحت أنّ التمني يأتي إنطلاقًا من عراقة الشركة والسمعة الجيدة، التي تتمتع بها لدى اللبنانيين، وكذلك حفاظًا عليها وعلى ديمومة عمل عمالها.