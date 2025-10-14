"مشروع وطن الإنسان": الشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة والمطلوب من لبنان الإسراع في الالتحاق بركب الحلول

شدّد "مشروع وطن الإنسان" على أنّه لم يعد هناك ترف المماطلة وتدوير الزوايا وأنّ المطلوب التقدّم بسرعة نحو معادلات جديدة.



وكتب، على مواقع التواصل الاجتماعيّ، أنّ مؤتمر شرم الشّيخ في شأن غزة، وما رافقه من إشارات دوليّة وإقليميّة، يؤكّد بوضوح أنّ الشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة عنوانها الذّكاء الاصطناعيّ، التكنولوجيا، التطوّر، والإنسان.



واعتبر أنّ سياسة المحاور التقليديّة انتهت إلى غير رجعة، والعالم يتقدم بسرعة نحو معادلات مختلفة تمامًا.



ولفت إلى أنّ المطلوب من لبنان ليس مجرد مواكبة التطوّرات، بل الإسراع في الالتحاق بركب الحلول.



وكتب: "الأكيد أنّنا لم نعد نملك ترف المماطلة وتدوير الزوايا".