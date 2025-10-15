وزير الزراعة نزار هاني لـ"حوار المرحلة": لدينا تحديات لا تحصى ولا تعد ولا يمكن تحويل كل قضية إلى موضوع طائفي أو إلى قضية رأي عام

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك