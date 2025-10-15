وزير الزراعة نزار هاني لـ"حوار المرحلة": الحملة الاعلامية التي حصلت خطأ وكل الكلام ينتهي غدا بصدور النتائج ومن سرّب القرار عليه تحمل المسؤولية و"أنا أشرب من مياه تنورين وسأظل"

