الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثة إضافية لرهينة إسرائيلي

آخر الأخبار
2025-10-20 | 13:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثة إضافية لرهينة إسرائيلي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثة إضافية لرهينة إسرائيلي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإسرائيلي:

الصليب

الأحمر

طريقه

لتسلم

إضافية

لرهينة

إسرائيلي

LBCI التالي
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط مسيرة في منطقة مفتوحة بغلاف غزة بسبب عطل تقني
التحكم المروري: تعطل سيارة على اول محول نهر الموت المسلك الغربي ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:37

مصدر لرويترز: زيلينسكي سيحضر قمة المجلس الأوروبي في بروكسل يوم الخميس

LBCI
أخبار دولية
16:35

مستشار بالبيت الأبيض يرجح إنتهاء الإغلاق الحكومي هذا الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
16:16

بولس: محادثات السلام قد تتوسع لتشمل سوريا ولبنان

LBCI
آخر الأخبار
15:50

نائب رئيس الحكومة اللبنانية للعربية: تصريحات براك تصور مستقبلنا بشكل دراماتيكي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:50

نائب رئيس الحكومة اللبنانية للعربية: تصريحات براك تصور مستقبلنا بشكل دراماتيكي

LBCI
آخر الأخبار
15:41

نائب رئيس الحكومة اللبنانية للعربية: إسرائيل تواصل ضرب مواقع لبنانية منذ بدء الترتيبات الأمنية... والجيش يقوم بعمل جيد بشأن خطة نزع السلاح

LBCI
آخر الأخبار
15:40

نائب رئيس الحكومة اللبنانية للعربية: لا أحد يعرف نوايا إسرائيل وخططها الفعلية حول اتفاقنا

LBCI
أخبار لبنان
15:08

مجد حرب لـ "عشرين 30": نزع سلاح حزب الله ليس تنازل لإسرائيل بل انتصار لمبدأ الدولة اللبنانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:39

نتانياهو: ألقينا 153 طنا من القنابل على غزة الأحد

LBCI
منوعات
10:39

التنفيذ استغرق 7 دقائق والنتيجة كارثية... سرقة القرن بمتحف اللوفر: عصابة محترفة اقتحمت جناح نابليون وهذه النتيجة

LBCI
أخبار لبنان
16:16

بولس: محادثات السلام قد تتوسع لتشمل سوريا ولبنان

LBCI
خبر عاجل
2025-10-19

التحكم المروري: أشغال على أوتوستراد جل الديب باتجاه بيروت وحركة المرور طبيعية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:59

أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الاتصالات في لبنان بين بطء الخدمة ووعود ال5G

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

لهذه الأسباب يجب شراء البطاطا اللبنانية...

LBCI
أمن وقضاء
13:48

بلغاريا مددت مهلة توقيف مالك سفينة الموت فمن هو الصيد الثمين المطلوب من قبل القاضي بيطار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

صورة واحدة بالسنة ممكن تغيّر حياتِك

LBCI
أخبار دولية
13:47

ايران: العراق بلد مستقل لا يُسمَح الا أن تكون أجواؤه تحت سيطرته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

تراجع إسرائيلي تحت الضغط الأميركي: وقف القصف وتمهيد للمرحلة الثانية من خطة ترامب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:45

هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..

LBCI
أمن وقضاء
07:01

الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين

LBCI
خبر عاجل
08:04

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في النبطية جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:11

بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟

LBCI
صحف اليوم
09:51

بري يكشف لــ"الشرق الأوسط" تفاصيل سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 20-10-2025

LBCI
منوعات
10:39

التنفيذ استغرق 7 دقائق والنتيجة كارثية... سرقة القرن بمتحف اللوفر: عصابة محترفة اقتحمت جناح نابليون وهذه النتيجة

LBCI
حال الطقس
03:14

استقرار جوي والحرارة تتخطى المعدلات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More