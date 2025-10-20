ترامب يعلن أنه سيزور الصين بداية العام المقبل

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه سيزور الصين بداية العام المقبل.



وتوقع إبرام اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية في وقت لاحق هذا الشهر، رغم الخلاف الاخير في شأن الرسوم الجمركية.



وقال ترامب للصحافيين خلال استقباله رئيس الوزراء الاسترالي انتوني البانيزي في البيت الابيض: "تلقيت دعوة للذهاب الى الصين وساقوم بذلك بداية العام المقبل. تم الاتفاق على هذا الأمر".